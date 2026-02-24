Il Cinema della Normale | proiezione di ' Eraserhead'

Il Cinema della Normale ha presentato 'Eraserhead' dopo aver ricevuto richieste di appassionati di film sperimentali. La causa è l’interesse crescente per le opere che sfidano le convenzioni narrative e visive. La proiezione si è tenuta in una sala intima, dove il pubblico ha potuto immergersi in un’atmosfera surreale e inquietante. La serata ha riscosso grande attenzione tra gli studenti e gli esperti di cinema d’autore.

Il Cinema della Normale torna in sala con 'Sweet Dreams (are made of Film)', una rassegna che si propone di esplorare la storia del cinema attraverso la lente dell'onirico. Pur unificati da un medesimo linguaggio, che gioca su atmosfere misteriose e visionarie, i film scelti dalle allieve e dagli allievi della Scuola Normale Superiore spaziano infatti tra generi ed epoche molto distanti. Si prosegue con 'Eraserhead', il primo lungometraggio del visionario regista David Lynch, qui proposto in versione originale sottotitolata e restaurata 4k.