il cesena tra ambizioni e paure tutto aperto ma serve vincere

Il Cesena ha subito una sconfitta contro lo Spezia, una battuta d’arresto che aumenta le preoccupazioni. La causa risiede nelle difficoltà offensive, che hanno impedito ai bianconeri di segnare. La squadra si trova a un punto di svolta: deve migliorare il rendimento per evitare di perdere terreno in classifica. La prossima partita sarà decisiva per cambiare rotta e rafforzare le proprie ambizioni.

Stagione ancora di più al bivio dopo la sconfitta, settima in nove gare, terza consecutiva e non era ancora successo in questa annata, contro lo Spezia. Il dubbio è se continuare a tenere gli occhi rivolti verso l’alto per provare a blindare il piazzamento playoff, e nel caso risalire qualche gradino, oppure guardarsi le spalle ed evitare brutte sorprese come quelle della stagione 99-2000 che si concluse con una incredibile retrocessione nonostante il buon margine in classifica sempre a questo punto del campionato. L’unico riferimento possibile è quello della passata stagione quando all’indomani della 26’ giornata il Cavalluccio era sempre ottavo, ma con tre punti in meno e divideva il gradino a quaota 34 con il Bari, pugliesi però in vantaggio per gli scontri diretti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

