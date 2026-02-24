il cerchio sacro dei sioux la presentazione a roma

Il cerchio sacro dei Sioux, evento che richiama tradizioni antiche, ha attirato l’attenzione a Roma. La causa è la volontà di mantenere vive le radici culturali tra le nuove generazioni, nonostante le difficoltà del clima estremo. Un gruppo di partecipanti ha percorso 300 chilometri tra bufere di neve e temperature di quaranta gradi sotto zero, per celebrare il rito e trasmettere il senso di appartenenza. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera intensa e coinvolgente.

Cavalcare per trecento chilometri tra bufere di neve e quaranta gradi sotto zero per non dimenticare. Nel dicembre 1990 i Lakota-Sioux tornarono sui luoghi di Wounded Knee, a un secolo dal massacro, trasformando una commemorazione in un potente gesto di rinascita. Con loro c'era Aldo Giorgio Salvatori, unico reporter televisivo italiano ammesso alla spedizione: dalla sua esperienza sono nati un docufilm Rai e il libro Il Cerchio Sacro dei Sioux, presentato alla Mondadori di Piazza Cola di Rienzo. In dialogo con Adriano Monti Buzzetti, l'autore ha raccontato il gelo, i riti, le visioni e soprattutto il significato del “cerchio sacro”: simbolo di armonia e continuità della vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

