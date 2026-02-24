Il centrodestra al bivio Parcaroli pronto a lasciare c’è l’ipotesi Giulianelli

Sandro Parcaroli ha deciso di non candidarsi di nuovo a sindaco di Macerata, motivato da divergenze politiche con alcuni alleati. La scelta, confermata da fonti vicine, si concretizzerà nelle prossime ore, mentre si fa largo l’ipotesi di un nuovo nome per il centrodestra, come Giulianelli. La decisione potrebbe modificare gli equilibri della corsa elettorale, creando un nuovo scenario politico in città. La notizia circola già tra gli addetti ai lavori.

L’ufficialità arriverà nel giro di due o tre giorni, ma nei corridoi della politica maceratese la notizia viene data ormai per sicura: Sandro Parcaroli non si ricandiderà a sindaco di Macerata. Il primo cittadino ha abituato tutti a colpi di scena e dietrofront inattesi, ma questa volta la decisione sembrerebbe presa. A pesare sarebbero questioni sia di carattere personale (a partire dai problemi di salute che hanno punteggiato gli ultimi anni di mandato) che politico, con l’affaire mattatoio che è solo l’ultima goccia di un vaso pieno da tempo. Parcaroli sarebbe stufo di una maggioranza che sempre più spesso fa le bizze e di una giunta in cui protagonismi e screzi hanno avvelenato il clima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Provincia, il centrodestra ha scelto. Gentilucci per il dopo ParcaroliProvincia di Macerata, il centrodestra ha scelto: Alessandro Gentilucci sarà il candidato alla presidenza, dopo settimane di incertezza e tensioni tra le forze di governo locale.

Il centrodestra al 'bivio Vannacci', dentro la Lega o fuori da tutto?Il centrodestra si trova di fronte a una scelta difficile.

Logorato dalle divisioni nella Lega e dai dubbi personali, Sandro Parcaroli riflette sulla rinuncia al bis mentre il centrodestra cerca faticosamente un erede - facebook.com facebook