Il caso Schettini | dopo le polemiche spariscono 104 video cosa sta succedendo?

Il caso Schettini si è intensificato dopo che 104 video sono stati rimossi dal suo canale YouTube “La Fisica Che Ci Piace”, probabilmente per evitare ulteriori polemiche. Schettini, noto insegnante e influencer, ha attirato l’attenzione di studenti e genitori per alcune dichiarazioni fatte in passato. La scomparsa dei video ha suscitato domande tra chi seguiva i suoi contenuti, lasciando incertezza sulle ragioni di questa scelta improvvisa. La vicenda continua a far discutere nel mondo della scuola e dei social.

© Screenworld.it - Il caso Schettini: dopo le polemiche spariscono 104 video, cosa sta succedendo?

Il “giallo Schettini” scuote il mondo della scuola e dei social. Dopo le polemiche per alcune frasi pronunciate al podcast BSMT, il prof influencer Vincenzo Schettini è tornato al centro dell’attenzione per un altro motivo: oltre 100 video sono scomparsi dal suo canale YouTube “ La Fisica Che Ci Piace ”. Tra accuse, repliche e interrogativi, il caso intreccia scuola pubblica, cultura a pagamento e gestione dell’immagine online. Ecco cosa è successo, punto per punto. Tutto nasce da un’intervista rilasciata da Schettini al podcast BSMT – Passa dal Basement, condotto da Gianluca Gazzoli. In quell’occasione il professore aveva affermato che gli insegnanti, in futuro, potrebbero proporre contenuti online anche a pagamento, sostenendo che “ la buona cultura ” non debba per forza essere gratuita. 🔗 Leggi su Screenworld.it Olimpiadi, le medaglie che si rompono diventano un caso: ecco cosa sta succedendo – Il videoLe medaglie consegnate alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si rompono, e ora il caso fa discutere. Leggi anche: Le Polemiche di Kate Middleton e William con i Nuovi Vicini: Cosa Sta Succedendo? Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Prof Schettini, polemica sui metodi d’insegnamento. Ma studenti lo difendono: Fa amare la fisica; Perché oggi si parla tanto di Vincenzo Schettini e del fenomeno degli insegnanti influencer?; Prof Schettini di nuovo nella bufera, la frase sui suoi alunni; Polemiche dopo le parole di Schettini sul futuro della scuola: Blasfemia, cultura non può essere mercificata. Caso Schettini, perché il vero problema non è il prof ma la nostra ipocrisia sui social: l’opinione di LanciniDopo le polemiche sui metodi del prof influencer Vincenzo Schettini, lo psicoterapeuta Matteo Lancini ha spiegato a Fanpage ... fanpage.it Caso Vincenzo Schettini: la lettera dei 24 studenti in difesa del prof de La Fisica che ci piaceLe accuse di un ex studente hanno spinto i rappresentanti dell'ISS Luigi Dell'Erba a scrivere una lettera in difesa del professore: ecco le loro parole. skuola.net Un intervento che doveva essere una riflessione sul futuro della didattica si è trasformato in un caso social. Vincenzo Schettini, professore e divulgatore diventato popolarissimo online, è finito al centro delle polemiche dopo alcune dichiarazioni rilasciate dura - facebook.com facebook Ho parlato con alcuni ex alunni del professor Schettini e con una ex rappresentante di classe madre di uno studente. Mi hanno girato chat che testimoniano come Schettini alzasse i voti a chi interagiva con i suoi video e mi hanno raccontato di lamentele e una x.com