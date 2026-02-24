il caso rogoredo e lo scudo mentale che manca a salvini

Il caso Rogoredo ha portato a scoprire che l’agente di polizia ha reagito a una minaccia di pistola a salve, nonostante le prime versioni. Le indagini della procura hanno svelato dettagli che cambiano la narrazione iniziale e mostrano una realtà più complessa. Ora, chi aveva minimizzato l’accaduto, cerca di evitare discussioni aperte o responsabilità. La vicenda mette in luce come le versioni ufficiali possano essere influenzate dall’immagine pubblica di alcuni protagonisti.

Ora che i fatti di Rogoredo – l’uccisione di uno spacciatore da parte di un agente di polizia, che avrebbe reagito davanti alla minaccia di una pistola a salve – si sono dimostrati, grazie alle indagini della procura, ben diversi dalle apparenze, tutti fanno marcia indietro, fanno finta di niente o fanno i finti tonti. A quanto pare la famosa pistola a salve non era dello spacciatore, perché era tutta una messa in scena. Ora è il poliziotto a essere al centro di ricostruzioni inquietanti. Ed è il governo, adesso, a chiedere cautela. Dopo che tutti i suoi principali esponenti, a cominciare da Giorgia Meloni, avevano incautamente cavalcato la notizia per sostenere la tesi secondo cui in casi simili le indagini non dovrebbero neanche partire. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Pd, Avs e M5s contro Meloni e Salvini: “Strumentalizzato omicidio di Rogoredo. Ora via lo scudo penale dal Dl Sicurezza”Il Pd, l'Avs e il M5s contestano le dichiarazioni di Meloni e Salvini, accusandoli di aver strumentalizzato l’omicidio di Rogoredo.

Rogoredo, Salvini: "Con scudo penale nessuna iscrizione automatica degli agenti"Salvini spiega che lo scudo penale proposto dalla Lega evita che gli agenti vengano iscritti automaticamente nel registro degli indagati.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Rogoredo non è un caso isolato; Omicidio di Mansouri, cade la versione del poliziotto: Taglieggiava la vittima per denaro e droga; Il caso Rogoredo faccia riflettere prima di parlare; Uomo ucciso a Rogoredo, fermato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato.

Ombre in Divisa: Il Caso Rogoredo, l'Arma Finta e la Battaglia Politica sullo Scudo PenaleUn normale intervento sul territorio trasformatosi in tragedia, un presunto e gravissimo depistaggio e, ora, un feroce scontro politico sulle ... dailyexpress.it

Pusher ucciso a Rogoredo, poliziotto: Chiedo scusa a tutti quelli che indossano divisaLeggi su Sky TG24 l'articolo Pusher ucciso a Rogoredo, poliziotto: Chiedo scusa a tutti quelli che indossano divisa ... tg24.sky.it

Il caso #Rogoredo - facebook.com facebook

#Rogoredo, caso omicidio di Mansouri. Parla il poliziotto Cinturrino: "Ho tradito la loro fiducia" x.com