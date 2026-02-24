Il carro dell’oratorio è Re del Carnevale

Il carro “Ai-Guana” dell’oratorio delle Quade di San Bernardino ha vinto il titolo di Re del Carnevale 2026, battendo altri cinque concorrenti. La vittoria deriva dalla creatività e dall’impegno del gruppo che ha realizzato questa allegra e colorata decorazione, attirando l’attenzione della giuria. Il carro rappresenta un’iguana gigante con dettagli vivaci, simbolo di allegria e spirito festoso. La premiazione si è svolta davanti a una grande folla di spettatori entusiasti.

È il carro "Ai-Guana" (nella foto), realizzato dal gruppo dell'oratorio delle Quade di San Bernardino, il Re Carnevale 2026, vincitore con 5.588 voti. Al secondo posto il carro "War- We are revolution" animato dal gruppo Next Level (con 5.498 voti), seguito dall' "Esercito del selfie" curato dall'istituto Ispe (4.958 voti) e dal carro "Sogna ragazzo sogna", animato dal gruppo Barabèt (4.859 voti). Quinti in classifica Yellow Submarine e il gruppo boliviano Diablada Boliviana con con 4.018 voti. A premiare sul palco, oltre al presidente Eugenio Pisati e al vice Gianni Mombrini, i tre presentatori ufficiali (Gianluca Savoldi, Davide Pisati e Michela Fasoli), l'assessore Giorgio Cardile, Vincenzo Cappelli (presidente Pro loco), la consigliera Ilaria Chiodo e Damiano Cattaneo (sindaco di Capralba).