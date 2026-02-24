Il Carnevale dei quartieri | un grande successo

Il Carnevale dei quartieri ha riscosso un grande entusiasmo grazie all'organizzazione di eventi dedicati alle famiglie, che hanno coinvolto numerosi residenti. La causa principale di questo successo risiede nell'attenzione alle esigenze delle comunità locali, portando divertimento e socializzazione nelle strade della città. Le strade si sono riempite di colori e allegria, con bambini e adulti che hanno partecipato attivamente alle attività proposte. La partecipazione massiccia dimostra quanto siano importanti iniziative di questo tipo.

"Il Carnevale dei quartieri è stato molto più di una serie di feste: è la conferma che quando portiamo iniziative pensate per le famiglie direttamente nei nostri territori, la comunità risponde con partecipazione e calore. Il Cep è sempre lì, presente e vivo, e anche a San Giusto e San Marco la gente ha risposto con entusiasmo, dimostrando quanto sia forte il desiderio di condividere momenti di allegria insieme". Così la consigliera comunale di Forza Italia, Veronica Poli, commenta le iniziative nei giorni scorsi promosse insieme all'assessore Frida Scarpa e che hanno coinvolto alcuni quartieri come La Cella, Riglione Oratoio, Sant'Ermete, Marina di Pisa, Tirrenia e piazza delle Vettovaglie.