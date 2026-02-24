Il calcio frentano nel libro La storia del Borgo i gialloazzurri di Lanciano 1954-1959 di Andrea Rapino | la presentazione

Andrea Rapino ha scritto un libro che racconta la storia del calcio frentano tra il 1954 e il 1959, con particolare attenzione alle vicende del Lanciano. La pubblicazione nasce dall’interesse per le radici sportive della zona e include dettagli sui giocatori e le partite di quegli anni. La presentazione avviene sabato 28 febbraio alle 10.30 nella sala Caritas di largo Tasso 20 a Lanciano, attirando appassionati e storici locali.

Sabato 28 febbraio, alle 10.30 nella sala Caritas, in largo Tasso 20, a Lanciano, viene presentato il libro «La storia del Borgo, i gialloazzurri di Lanciano (1954-1959)», di Andrea Rapino. Il volume è il quinto della collana “Le radici e la passione” che, negli ultimi 15 anni, ha ricostruito e approfondito la storia del calcio lancianese come mai era stato fatto prima, grazie a documenti d’archivio, giornali d’epoca e testimonianze dirette. Il libro ripercorre le vicende sportive del Borgo e i rapporti non sempre idilliaci con la “consorella” Virtus. Vengono qui ricostruite le vicende più generali delle serie minori abruzzesi in questi anni, territorio pressoché inesplorato, riportando notizie e fatti spesso dimenticati e statistiche inedite, come inedite sono numerose fotografie pubblicate. 🔗 Leggi su Chietitoday.it “Ritorno a Itaca, Storia d’amore e di emigrazione”: a Lanciano la presentazione del libro di Maria Saveria BorrelliMaria Saveria Borrelli presenta a Lanciano il suo nuovo libro, “Ritorno a Itaca, Storia d’amore e di emigrazione”. Argomenti correlati Promozione/B, il programma della 24^ giornata; Aumentano le tariffe per il trasporto dei disabili, la denuncia di ViviAmo Castel Frentano: 'Il sindaco aveva assicurato il contrario'; Promozione/B, i risultati: il Francavilla perde la vetta. Montesilvano e S.G. Teatino ne approfittano; Pianeti oltre il Sistema Solare: Gruppo Astrofili Frentani protagonista nella rete scientifica internazionale. Rapinò e ferì un’anziana a casa sua, arrestato giovane ad Augusta La notizia: https://qds.it/rapino-feri-anziana-casa-sua-arrestato-giovane-augusta/ - facebook.com facebook