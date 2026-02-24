Il cachet di Can Yaman per la co-conduzione della prima serata di Sanremo

Can Yaman riceve un compenso elevato per co-condurre la prima serata di Sanremo, a causa della sua popolarità crescente tra il pubblico italiano. La produzione ha scelto di affidargli un ruolo importante per attirare più spettatori. Durante l’evento, l’attore turco interagisce con i conduttori e intrattiene il pubblico con la sua presenza carismatica. La serata si sta svolgendo con grande attenzione sulla scena principale del festival.

Sanremo, 24 febbraio 2026 – Questa sera, 24 febbraio 2026, Can Yaman sale sul palco del Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti e Laura Pausini. Sui profili ufficiali lo hanno ribattezzato “ Tigre della Riviera ”. Lui incassa e rilancia con quella presenza scenica che ormai è il suo marchio di fabbrica. È nel suo “prime” (vale a dire momento d’oro) come direbbero su TikTok. Non solo per l’hype mediatico, ma perché negli ultimi anni ha alzato l’asticella: ha studiato, ha cambiato lingua, ha cambiato mercato.   Poliglotta vero. Turco, inglese, italiano, spagnolo. Lo spagnolo lo sta perfezionando ora, sul set della nuova serie girata a Madrid. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

