Il birdwatching può aiutarci in un modo sorprendente | ecco perché dovremmo godere dei suoi benefici

Il crescente interesse per il birdwatching deriva dalla scoperta di come questa attività favorisca la salute mentale e riduca lo stress. Osservare gli uccelli nel loro ambiente naturale, infatti, aiuta a mantenere la concentrazione e a rafforzare il legame con la natura, anche in aree urbane. Questa pratica coinvolge persone di tutte le età che trovano nel silenzio della natura un modo per staccare dalla routine quotidiana. Sempre più cittadini si dedicano a questa attività per trovare momenti di tranquillità.

L’osservazione degli uccelli nel loro habitat naturale, pratica nota come birdwatching, non è solo un passatempo rilassante per amanti della natura o pensionati. Secondo una recente ricerca canadese pubblicata sul Journal of Neuroscience (JNeurosci), questa attività è in grado di modificare la struttura stessa del cervello umano, offrendo benefici cognitivi straordinari che perdurano anche con l’avanzare dell’età. Lo studio, condotto presso il Rotman Research Institute di Toronto, ha coinvolto 58 adulti suddivisi tra esperti ornitologi e principianti. Attraverso l’uso della risonanza magnetica (MRI), i ricercatori hanno scoperto che gli esperti presentano una maggiore densità di tessuto in aree cerebrali specifiche. 🔗 Leggi su Cultweb.it

