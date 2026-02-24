Il Barcellona ha ingaggiato l’esterno inglese in un colpo clamoroso | il resoconto

Il Barcellona ha annunciato l’ingaggio di un esterno inglese, causato dall’esigenza di rinforzare l’attacco dopo le recenti assenze. La trattativa, conclusa in tempi record, ha coinvolto anche un trasferimento economico rilevante. Il giocatore, noto per la sua velocità e abilità nel dribbling, arriva con l’obiettivo di migliorare la fase offensiva della squadra. La società catalana ha confermato l’accordo e il nuovo acquisto si sta già preparando alla prima partita ufficiale.

Notizia fresca giunta in redazione: Il Barcellona ha finalizzato un accordo per una stella britannica. I Blaugrana hanno avuto difficoltà a registrare acquisti negli ultimi due anni, con la situazione finanziaria del club che si dice sia complicata dietro le quinte, ma dopo aver ricevuto l’approvazione dalla FIFA, un nuovo acquisto è in viaggio per il Barcellona per completare un accordo. Questa mossa segna che i giganti catalani iniziano ad abbracciare i talenti delle nostre coste, dopo circa 30 anni senza un solo inglese che rappresentasse l’istituzione. Potrebbe piacerti Il Barcellona ha ingaggiato un altro inglese, mentre continua la campagna di reclutamento di Blighty. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Deco spiega perché Marcus Rashford “ha sofferto” al Manchester United e dice che il Barcellona ha una “versione felice” dell’attaccante inglese

Il Poggibonsi non si ferma e piazza il ‘colpo’. Ingaggiato l’ex bianconero Bernardo MasiniIl Poggibonsi continua a rinforzarsi, annunciando l’ingaggio di Bernardo Masini, ex bianconero e giocatore esperto classe 1992.

Il BARCELLONA - REAL MADRID più FOLLE del secolo

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: L'ex Inter e Liverpool Philippe Coutinho chiede di rescindere il contratto dopo essere stato fischiato dai tifosi; Gli inglesi al Real Madrid: David Beckham era un'icona della moda, Michael Owen non poteva comprare un giornale; Il Barcellona ingaggia il potenziale inglese Ajay Tavares, 16 anni, dal Norwich City per rinforzare la base; Debutto di Hamza Abdelkarim con il Barcellona Atlètic in sospeso per questioni burocratiche.

Il Barcellona ora ha fretta: l'intenzione è blindare Fermin Lopez entro la prossima settimanaIl Barcellona è pronto a blindare Fermín López dopo la sua straordinaria stagione. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il club blaugrana ha presentato un'offerta ufficiale per estendere il ... tuttomercatoweb.com

Dalla Spagna: Juventus forte su Senesi, pronta l'offerta. Tudor e Barcellona in pressingLa Juventus ha le idee chiare e per il futuro in difesa intende ingaggiare un giocatore sempre più luccicante tra le fila del Bournemouth e in. tuttomercatoweb.com

, Importante innesto per il BBC Grosseto che ha ingaggiato Harold Grant come nuovo terza base della prossima stagione. Classe 2004, nato a Barcellona, in Spagna, ma di origini dominicane, Grant p - facebook.com facebook