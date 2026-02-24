Il 54% alla Repupplica | la gaffe della Rai durante l’intervento di Gianna Pratesi è virale

La Rai ha sbagliato durante la commemorazione degli 80 anni della Repubblica, causando ilarità. Durante l’intervento di Gianna Pratesi, una testimone tra le prime a votare nel 1946, sul ledwall è comparsa una scritta errata: “Il 54 per cento alla Repupplica”, con due “p” di troppo al posto di una “b”. L’errore ha catturato l’attenzione del pubblico e ha fatto il giro dei social. La scena ha generato commenti ironici e sorprendenti.

© Ilfattoquotidiano.it - “Il 54% alla Repupplica”: la gaffe della Rai durante l’intervento di Gianna Pratesi è virale

La Rai ‘festeggia’ gli 80 anni della Repubblica con una gaffe. Durante un momento solenne e importante come la testimonianza resa dalla signora Gianna Pratesi, che fu tra le prime donne a votare in quello storico 2 giugno 1946, sul ledwall dell’Ariston che riproduceva una foto d’epoca è apparsa la scritta “Il 54 per cento alla Repupplica”, con 2 “p” di troppo che hanno preso il posto delle “b”. Un errore che non è passato inosservato ed è già un meme virale sul web. La testimonianza di Gianna Pratesi. Pratesi è salita sul palco nella prima serata del Festival accompagnata dal figlio. La donna, 105 anni e di Chiavari, durante la chiacchierata con Carlo Conti che le ha chiesto per chi avesse votato tra Monarchia e Repubblica ha replicato: “In casa mia eravamo tutti di sinistra, ho votato Repubblica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Sanremo 2026, “Repupplica” invece di “Repubblica”: il web si scatena durante il momento di Gianna Pratesi Gianna Pratesi, la prima ospite d’onore a Sanremo 2026 è un’omaggio alla storia della Repubblica: “Ai giovani dico, bisogna volere bene”Gianna Pratesi, protagonista della prima serata di Sanremo 2026, è salita sul palco per celebrare i 106 anni della Repubblica italiana. Argomenti correlati Fondo per la Repubblica Digitale: con Prospettive+ 25 milioni per disoccupati e inattivi; Fondo per la Repubblica Digitale: 25 milioni di euro per il bando Prospettive+; Settimana della moda donna al via nel segno dei giovani: da oggi 162 eventi, tra cui 54 sfilate; 2 Giugno: Festa della Repubblica: l’Italia si racconta, il Veneto ricorda. Sanremo 2026, Repupplica invece di Repubblica: il web si scatena durante il momento di Gianna PratesiUno dei momenti più toccanti della prima serata del Festival si è trasformato, involontariamente, ... msn.com SANREMO | Sul palco Gianna Pratesi che nel 1946 votò per la Repubblica. Conti: 'Applaudite gli uomini e alle donne che hanno perso la vita per la nostra libertà'. #ANSA #sanremo #sanremo2026 - facebook.com facebook Conti: "signora Gianna (Pratesi) io l'ho invitata qua per dare un esempio ai giovani perché quello che hanno fatto i nostri nonni 80 anni, qualcuno ha anche perso la vita, per regalarci la libertà è straordinario". "Quello" si chiama Resistenza #Sanremo x.com