il 24 febbraio a kyiv sembra un giorno di guerra come altri

Il 24 febbraio, a Kyiv, si percepisce come un giorno di guerra comune, ma con una presenza significativa di leader stranieri che visitano la città. La causa di questa visita è legata alle tensioni crescenti nella regione, che attirano diplomatici da tutto il mondo. Le strade sono piene di soldati e persone che cercano di vivere la quotidianità in un clima di incertezza. La presenza di questi leader cambia leggermente il volto della capitale.

La città si affolla di leader straniei e gli ucraini fanno i bilanci, in silenzio. In Piazza Indipendenza e al Monastero di San Michele si misurano perdite e resistenza. Le pretese di Putin restano ferme e cresce la convinzione di dover resistere senza illusioni su Trump L'Ue le ha provate tutte con Orbán, ma è stato inutile. L'ipoteca sul sostegno a Kyiv Nell'Ucraina degli sradicati. I droni, le borse vuote e l'evacuazione, una scelta fra passato e futuro Kyiv, dalla nostra inviata. Il 24 febbraio è un qualsiasi giorno di guerra, ma affollato di leader stranieri. Ricordare l’inizio dell’aggressione russa non è un attività che gli ucraini svolgono volentieri, nella capitale la differenza dagli altri giorni si percepisce per l’arrivo di tante delegazioni straniere, tutte insieme. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il 24 febbraio 2026, Piazza Affari registra un aumento marcato grazie alla pubblicazione dei bilanci di diverse aziende e alle operazioni di mercato.

Quattro anni dopo l'inizio dell’invasione russa, il 24 febbraio 2022, l'infanzia resta tra le emergenze più gravi. A Kyiv e nelle regioni colpite, i programmi dell'organizzazione internazionale WeWorld puntano a garantire continuità educativa e supporto psicologic - facebook.com facebook

Domani, 22 febbraio, in occasione del quarto anniversario dell’invasione russa in Ucraina, saremo in piazza insieme alla comunità ucraina a Milano per ribadire il nostro sostegno a Kyiv e alla sua resistenza. 1/2 x.com