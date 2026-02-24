I veri nomi dei cantanti del Festival di Sanremo 2026

Il nome reale di alcuni cantanti del Festival di Sanremo 2026 viene alla luce grazie a un’inchiesta sui loro passaporti ufficiali. La causa principale è stata la richiesta di chiarimenti da parte di fan e media, che hanno scoperto discrepanze tra i nomi d’arte e quelli anagrafici. Questi dettagli sono stati confermati attraverso documenti pubblici e fonti affidabili. La lista completa dei nomi ufficiali si arricchisce di nuovi dettagli sui partecipanti.

© Vanityfair.it - I veri nomi dei cantanti del Festival di Sanremo 2026

Ogni anno la competizione canora accende i riflettori non solo sui brani, ma anche sulle identità dei suoi protagonisti: tra pseudonimi, nomi d’arte e anagrafi, la curiosità corre veloce. Tra i trenta cantanti in gara brillano nomi d’arte iconici, vedi Patty Pravo (pseudonimo di Nicoletta Strambelli), accanto ad artisti emergenti tutti da scoprire, come Sayf e Eddie Brock. Ma quali sono i veri nomi di alcuni dei Big pronti a conquistare il palco? E cosa si cela dietro questi alter-ego? Da Chiello a Ditonellapiaga fino a Maria Antonietta e Colombre. Uno di questi tocca, pure, un nervo scoperto. Fulminacci Tra i 30 artisti in gara nella sezione Big brilla il cantautore indie romano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it La foto dei cantanti del Festival di Sanremo 2026, cosa non torna: “Marco Masini non ha gli occhi”La foto dei cantanti del Festival di Sanremo 2026 suscita molte domande: Marco Masini sembra non avere gli occhi nella immagine pubblicata. Leggi anche: Sanremo 2026, il Tg1 annuncia i nomi dei cantanti ma finisce male: é bufera Chi sono i 30 cantanti di Sanremo 2026 Argomenti correlati Sanremo 2026, i nomi (spiegati) dei cantanti in gara; I veri nomi di Luchè, Fulminacci, Sayf, Samurai Jay, LDA, Aka7ven, J-Ax, Eddy Brock, Dargen D’Amico, Nayt, Chiello: i cantanti in gara a Sanremo 2026; Lda e Aka 7even i più giovani tra i big in gara a Sanremo: Noi sul palco con la leggenda Tullio De Piscopo; FantaSanremo, tutti i trofei e come sbloccarli. I veri nomi di Luchè, Fulminacci, Sayf, Samurai Jay, LDA, Aka7ven, J-Ax, Eddy Brock, Dargen D’Amico, Nayt, Chiello: i cantanti in gara a Sanremo 2026Scopri i veri nomi degli artisti in gara a Sanremo 2026: da Luchè a Dargen D’Amico, passando per Nayt, Chiello, LDA e Aka7even. gay.it Sta per arrivare un nuovo festival che cambierà la tua estate: tre weekend di musica non-stop, grandi artisti internazionali e un palco pensato per i veri amanti dei live. Se cerchi un grande evento, questo è il momento di segnare le date e assicurarti il tuo posto. - facebook.com facebook