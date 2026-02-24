I titoli di studio dei cantanti di Sanremo 2026 | tutti i percorsi scolastici degli artisti in gara

Skuola.net ha analizzato i titoli di studio dei cantanti in gara a Sanremo 2026, evidenziando come molti abbiano scelto percorsi diversi per arrivare alla musica. Alcuni artisti hanno studiato musica e canto, altri hanno intrapreso percorsi umanistici o tecnici. La ricerca mostra anche che alcuni si sono diplomati da poco, mentre altri hanno frequentato università. Questi dettagli aiutano a capire meglio il background degli artisti in gara.