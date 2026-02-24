I taxi in attività sono insufficienti Confcommercio sta con il Comune

Il numero insufficiente di taxi in circolazione deriva dalla mancanza di nuove licenze rilasciate negli ultimi mesi. Questa carenza provoca ritardi e disagi per i passeggeri che tentano di trovare un mezzo in città. Confcommercio sostiene il Comune, sottolineando la necessità di trovare soluzioni pratiche per aumentare l’offerta. La discussione si concentra ora su come rispondere alle esigenze di mobilità senza alimentare tensioni tra tassisti e cittadini.

Ancora tensione in città sul fronte delle nuove licenze per i taxi. "I diritti allo sciopero e alla protesta sono sacrosanti, purché circoscritti ad un contesto di toni civili. Durante la manifestazione di sabato, invece, si sono letti sui volantini esposti dei riferimenti personali che a nostro avviso non rendono giustizia al senso della protesta stessa". E’ quanto scrivono, dopo la manifestazione dei tassisti andata in scena sabato scorso, i sindacati di Confcommercio Federalberghi e Fipe che ritornano sulla questione dell’allargamento delle licenze per taxi. Nei giorni scorsi il Comune di Lucca aveva infatti annunciato di metterne a bando altre dieci, stante l’insufficiente numero di vetture a disposizione, confermato anche da uno studio che Palazzo Orsetti ha commissionato lo scorso anno alla società Simurg Ricerche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Niente taxi per persone con disabilità motoria, il Comune di Napoli diffidatoIl Comune di Napoli è stato diffidato per la mancanza di servizi di trasporto dedicati alle persone con disabilità motoria.

Indagine del Comune sui taxi, servizio considerato con tariffe alte e per turistiIl Comune ha avviato un’indagine sui taxi dopo numerose segnalazioni di clienti insoddisfatti delle tariffe elevate, soprattutto nei mesi estivi.

