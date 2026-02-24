i sogni infranti del cuoco 19enne bader ucciso in strada 10 mesi fa

Bader Essefi, un giovane di 19 anni, ha perso la vita a causa di una violenta lite in strada alla Barca. Dieci mesi dopo, la giustizia ha stabilito la responsabilità degli imputati per omicidio preterintenzionale aggravato da motivi futili. La vicenda ha scosso la comunità locale, che ancora si interroga sulle cause di quella notte tragica. La sentenza segna un passo importante nel processo.

Ucciso di botte in strada alla Barca a soli 19 anni e oggi, per l’omicidio di Bader Essefi, a 10 mesi da quel 25 aprile arriva la sentenza per gli imputati accusati di omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi. Charlie Sarcinelli, 29enne italiano (assistito dall’avvocato Roberto D’Errico ) e il cognato Badreddine Krimi, 31enne di origine tunisina (assistito dall’avvocato Luciano Bertoluzza ) sono stati condannati a nove anni ciascuno, al termine del processo di primo grado con rito abbreviato. Il pm Andrea De Feis aveva chiesto per entrambi una condanna a 12 anni. “Aggredito con calci, pugni e ginocchiate”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Omicidio Bader, i due imputati condannati a 9 anni per la morte del 19enne ucciso a calci e pugni alla BarcaBader Eddine Essefi è stato ucciso il 25 aprile scorso durante una rissa scoppiata alla Barca, probabilmente a causa di una lite tra i partecipanti.

