I segreti della guerra dei droni | dal laboratorio Ucraina alla difesa europea

Federico Borsari ha spiegato che la guerra dei droni si è intensificata a causa delle innovazioni tecnologiche sviluppate in Ucraina. Da allora, i modelli di droni militari sono diventati più sofisticati e diffusi tra le forze armate europee. Le industrie di difesa hanno accelerato la produzione di questi dispositivi, che ora giocano un ruolo chiave in vari conflitti. La crescente presenza di droni sul campo di battaglia cambia le strategie militari in modo rapido.

(Adnkronos) – Sono passati quattro anni dall’invasione russa dell’Ucraina, e l'Adnkronos ha contattato Federico Borsari, ricercatore del Center for European Policy Analysis. Il suo campo di ricerca è all’intersezione tra tecnologia e sicurezza internazionale, con particolare attenzione a sistemi unmanned, Nato e difesa transatlantica. Gli abbiamo chiesto di spiegarci come i droni abbiano trasformato la. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Dal mito di Icaro alla moderna guerra dei droni: 122 anni di storia al CarnaroDal mito di Icaro alla moderna guerra dei droni, il volo ha attraversato oltre un secolo di innovazioni e trasformazioni. La guerra dei droni in Ucraina mette a nudo i limiti dell’industria militare occidentaleDopo quasi quattro anni di guerra in Ucraina, il Paese ha fatto passi da gigante nell’uso e nella produzione di droni. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Cassandra, ovvero La necessità della guerra; Nella Fortezza della Ponale per esplora i segreti della Grande Guerra; Guerra ibrida, minacce e attacchi all'Italia: Meloni vara unità di crisi con la regia dei Servizi Segreti; Cortina di fascino: tutti i segreti della regina delle Dolomiti. I segreti della guerra dei droni: dal laboratorio Ucraina alla difesa europeaBorsari (Cepa), esperto di sistemi senza pilota, racconta l’evoluzione dei conflitti e le lezioni per l’Europa ... adnkronos.com Intrighi e spionaggio: con Ponies il terremoto della Guerra Fredda scuote TimVisionArriva su TimVision Ponies, la spy-story con Emilia Clarke. Un terremoto di segreti nella Mosca del 1977 tra complotti del KGB e vedove coraggiose. 2anews.it Ci sarebbero i servizi segreti ucraina dietro il tentato assassinio, secondo Mosca - facebook.com facebook