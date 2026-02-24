I russi e la violenza L' opinione pubblica russa dopo quattro anni di guerra

La tensione tra Russia e Ucraina si intensifica a causa dell'aumento di episodi di violenza nelle regioni di confine. Le autorità russe attribuiscono questi incidenti alle provocazioni ucraine, mentre i residenti locali segnalano un peggioramento della sicurezza. Le comunità coinvolte si preparano a nuove proteste e mobilitazioni, mentre i negoziati rimangono bloccati. La situazione resta fragile e pronta a esplodere in nuove tensioni.

La paura di perdere “lo stato forte” di Putin che protegge e inorgoglisce soffoca la consapevolezza della brutalità e la compassione per le vittime. Le risposte e i temi degli studenti russi Quando si parla dello stallo nei negoziati tra Ucraina e Russia, si sente spesso dire che entrambe le parti sono diventate “stanche della guerra” e per questo che sono interessate a porvi fine. Questa equiparazione è sbagliata: se si considera che gran parte della popolazione ucraina è colpita quotidianamente da una guerra che non è stata iniziata dal proprio paese, l’ipotesi di una “stanchezza bellica” non appare del tutto infondata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Guerra Ucraina, quattro anni dopo: il fronte bloccato tra perdite record e offensiva russa. Chi sta vincendo davvero?La guerra in Ucraina, iniziata quattro anni fa, continua a devastare il territorio e a creare caos.

Parigi prepara alla guerra l’opinione pubblica franceseL’articolo analizza come, in Francia, si stia creando un clima di tensione e allarme, con il generale Fabien Mandon che contribuisce a normalizzare l’idea di una guerra imminente.

Temi più discussi: Paralimpiadi, Ucraina: Scandalo ci siano i russi. Tajani-Abodi: Italia contraria a bandiere Mosca e Minsk; I russi fanno skating sulle montagne di Cortina. E c'è chi ha già ricevuto la medaglia da Putin; I crimini di guerra russi e l’attacco all’identità ucraina; Guerra in Ucraina, le cifre impressionanti dopo quattro anni di conflitto aperto tra Kyiv e Mosca.

I russi assuefatti alla guerra, l'economia sempre più in affannoBar e ristoranti affollati, file ai teatri, aerei e treni pieni: dopo quattro anni di guerra Mosca e le altre grandi città russe sembrano essersi abituate alla nuova realtà. ansa.it

La Russia cerca di travolgere l'Ucraina da oltre 12 anni: Putin ha un piano, e riguarda tutta l'Europa. IntervistaIl generale Breedlove ci dice come recuperare vent’anni di dividendi della pace in Europa. L’occidente deve dire chiaro al capo del Cremlino: non permetteremo che tu vinca, fermati ... ilfoglio.it

