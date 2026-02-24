I rossoblù non vincevano in casa da 106 giorni Bernardeschi sfata il tabù del Dall’Ara

Bernardeschi ha rotto il digiuno casalingo dei rossoblù, che non vincevano tra le mura del Dall’Ara da 106 giorni, grazie a un gol decisivo nel match contro l’Udinese. La vittoria arriva dopo una serie di risultati negativi che avevano messo in discussione il morale della squadra. La partita ha visto i padroni di casa dominare nel secondo tempo, portando finalmente a casa i tre punti. La squadra ora guarda avanti con rinnovato entusiasmo.

UDINESE 0 (4-2-3-1): Skorupski 6; Joao Mario 6, Vitik 6, Lucumi 6, Miranda 6 (37’ st Zortea sv); Freuler 6, Pobega 6 (11’ st Moro 6); Orsolini 5.5 (11’ st Bernardeschi 7), Sohm 5.5, Castro 6.5 (40’ st Dallinga sv), Rowe 6 (11’ st Cambiaghi 6). Allenatore: Italiano 6.5. UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Kabasele 5.5 (35’ st Gueye sv), Kristensen 6, Solet 6 (10’ Bertola 6); Ehizibue 6, Piotrowski 6, Karlstrom 5 (35’ st Zarraga sv), Atta 6, Zemura 6.5; Zaniolo 5.5, Buksa 5.5 (26’ st Ekkelenkamp 6). Allenatore: Runjaic 5.5. Arbitro: Marcenaro di Genova 5.5. Rete: 30’ st Bernardeschi (rig.). Note: ammoniti Buksa, Miranda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Pagelle Bologna Udinese, i rossoblù tornano a vincere in casa dopo 106 giorni. Bernardeschi decide dal dischettoBernardeschi ha deciso la partita dal dischetto, portando il Bologna a tornare alla vittoria in casa dopo 106 giorni.

