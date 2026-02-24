i ragazzi di mondo rec a casa sanremo

I ragazzi di Mondo Rec, con il loro film ambientato a Rimini, attirano l’attenzione a Casa Sanremo, dove parteciperanno insieme alla scrittrice locale. La presenza di Mary Mulazzani, autrice di un libro che affronta temi di crescita e sogni, arricchisce l’evento. La loro partecipazione deriva dall’interesse crescente verso produzioni indipendenti e storie autentiche. La giornata si preannuncia ricca di incontri e scambi tra artisti emergenti e pubblico.

Talentuosi e pieni di aspettative, i ragazzi di Mondo Rec, con il loro film Il cielo che si spegne nel mare in buona parte girato a Rimini, e la 23enne riccionese Mary (all’anagrafe Maria Antonietta) Mulazzani, autrice del libro L’ultimo goal dell’anima, parteciperanno a Casa Sanremo in concomitanza del Festival della canzone italiana. I ragazzi del lungometraggio, che tra l’altro oggi andranno in delegazione al Senato per presentare il loro film contro il bullismo e il cyberbullismo, sabato, schierando in prima linea la band dei Neida, saranno ospiti a Casa Sanremo in onda dal Palafiori a pochi passi all’Ariston. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

