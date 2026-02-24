I pronostici di Sanremo 2026 per la prima serata | Serena Brancale e Ditonellapiaga

Serena Brancale e Ditonellapiaga sono tra gli artisti favoriti per la prima serata di Sanremo 2026, perché le quote scommesse mostrano un interesse crescente su di loro. Le prove con l’orchestra hanno evidenziato alcune preferenze del pubblico e degli addetti ai lavori, che si riflettono nelle indicazioni delle scommesse. La kermesse si avvicina e le aspettative si fanno più chiare, con le decisioni che potrebbero cambiare nelle prossime settimane.

Dopo le prove con l'orchestra, il quadro dei pronostici per la prima serata del Festival di Sanremo 2026 inizia a delinearsi con maggiore precisione e le quote prendono forma. Le esecuzioni dal vivo all'interno del Teatro Ariston hanno fornito agli analisti elementi concreti su resa vocale, arrangiamenti e impatto scenico. E secondo le quote elaborate dagli esperti Sisal, rilanciate anche dagli operatori monitorati da AgiPro, alcuni nomi sembrano aver guadagnato terreno proprio dopo il confronto con l'orchestra. I pronostici e la top 5 della prima serata di Sanremo 2026. Tutti dietro Serena Brancale, secondo Agipro. Le quote Sisal indicano Serena Brancale come favorita alla vittoria, dopo aver impressionato con il suo ultimo singolo. Nelle prime cinque posizioni nella classifica provvisoria ci sono, in ordine casuale, Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez & Masini. La decisione è frutto del voto della Sala Stampa, Tv e Web.