i maxi dividendi enel accendono i mercati

Enel distribuisce maxi dividendi dopo aver annunciato un piano di investimenti da 53 miliardi di euro, con un focus crescente sulle energie rinnovabili. La decisione deriva dall’aumento della domanda di energia sostenibile e mira a rafforzare la posizione nel settore. La cedola 2025 sarà di 0,49 euro per azione, segnando un incremento del 6% rispetto all’anno precedente. Le azioni dell’azienda reagiscono positivamente alle novità del piano.

Nel piano Cattaneo previsti 53 miliardi di investimenti, in aumento con le rinnovabili protagoniste per rispondere alla domanda di energia, e una cedola 2025 che arriva a 0,49 euro per azione (+6% l’anno). La Borsa apprezza: il titolo sale del 6,8% a 9,7 euro. C’è un consolidato adagio di Borsa che recita più o meno così: quando i rendimenti scarseggiano, le promesse abbondano; quando invece i dividendi crescono davvero, gli investitori cominciano a comprare. È esattamente quello che sta accadendo con Enel, che con il nuovo piano strategico 2026-2028 ha deciso di parlare la lingua più amata dal mercato: numeri concreti, cedole robuste e investimenti veri. 🔗 Leggi su Laverita.info

Enel: 53 miliardi per energia e reti, dividendi +6% al 2028Enel ha annunciato un investimento di 53 miliardi di euro in energia e reti, per sostenere la crescita e migliorare le infrastrutture del settore.

