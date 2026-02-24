I Fantastici 4 ora sappiamo perché la scena post-credits con Steve Rogers è stata tagliata

I Marvel Studios hanno deciso di eliminare la scena post-credits con Steve Rogers, perché volevano evitare di svelare il ritorno dei Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe. La scena avrebbe mostrato Chris Evans di nuovo in azione, ma alla fine la produzione ha preferito non inserirla nel film. La scelta ha causato sorpresa tra i fan, che attendevano con ansia quel momento. La decisione riflette le strategie di marketing adottate per il rilancio dei nuovi personaggi.

A quanto pare, la scena dopo i titoli di coda avrebbe dovuto sancire il ritorno di Chris Evans nel Marvel Cinematic Universe ma alla fine i Marvel Studios hanno preferito prendere un'altra strada Il ritorno dei Fantastici 4 al cinema è stato sì emozionante, ma di sicuro i Marvel Studios speravano in un risultato più soddisfacente al box-office. Non solo, il film avrebbe dovuto vedere il ritorno di Steve Rogers nella scena post-credits, scena che successivamente si è deciso di tagliare. E ora potremmo aver compreso il motivo di questo cambio di piani dell'ultimo minuto. Perché la scena con Steve Rogers è stata tagliata? La scorsa settimana, l'insider MyTimeToShine ha rivelato che la scena originale dopo i titoli di coda in I Fantastici 4: Gli Inizi avrebbe visto i Fantastici Quattro visitare Steve .

Avengers: Doomsday, il ritorno di Chris Evans era previsto in I Fantastici Quattro – Gli Inizi? Ecco la scena tagliataI fan dei supereroi sono rimasti sorpresi nel scoprire che Chris Evans avrebbe potuto tornare a vestire i panni di Captain America già in un altro film.

