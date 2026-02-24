I fan del marchio Gilera a tavola | Un abbraccio fra generazioni

Il Registro storico Gilera organizza una cena sociale, portando insieme giovani appassionati e veterani del marchio. Luca Savoldelli e Francesco Radaelli, entrambi quindicenni, condividono il tavolo con Gianni Virago, 94 anni, uno dei più anziani iscritti. La causa dell'incontro è rafforzare il legame tra le diverse generazioni di appassionati di moto. La serata si svolge in un clima di entusiasmo e curiosità tra i partecipanti.

© Ilgiorno.it - I fan del marchio Gilera a tavola: "Un abbraccio fra generazioni"

Il Registro storico Gilera accende i motori, primo appuntamento della stagione con la cena sociale, a tavola i quindicenni Luca Savoldelli e Francesco Radaelli e il 94enne Gianni Virago. L’amore per lo storico marchio di motociclistico dei doppi anelli incrociati non conosce età. Lo racconta la tavolata che ogni anno segna l’avvio delle attività, evento clou a metà maggio con un gala dedicato agli storici velocisti della casa, ospite d’onore Benedicto Caldarella, direttamente dall’Argentina. A fare gli onori, il presidente Romolo Ciancamerla che ha parlato del futuro e delle radici del club sottolineando "l’importanza dell’abbraccio fra generazioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Bagno, l’abbraccio tra generazioni Il grande abbraccio fra le colline. Nasce "La Trave del Montalbano"Il rilancio del turismo nelle colline toscane prende forma con la nascita di Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: I fan del marchio Gilera a tavola: Un abbraccio fra generazioni; Test di Buriram: Marco Bezzecchi sotto il record, Ai Ogura vicino; Royal Enfield Classic Collectible: è febbre tra i collezionisti; Lo splendido movie di fantascienza del marchio una boccata d’aria fresca dei fan di Hollywood, aggiunto a Netflix. I fan del marchio Gilera a tavola: Un abbraccio fra generazioniIl Registro storico Gilera accende i motori, primo appuntamento della stagione con la cena sociale, a tavola i quindicenni Luca Savoldelli e Francesco Radaelli e il 94enne Gianni Virago. L’amore per l ... ilgiorno.it Testarossa: la Ferrari resta titolare del MarchioLa Ferrari è ancora titolare dei diritti sul marchio «Testarossa». Lo ha confermato il Tribunale dell’Ue, con la sentenza alle cause T-1103/23 e T-1104/23 del 2 luglio 2025, che ha annullato le ... ipsoa.it Ed eccoli… gli ultimi operativi di questo lungo e intenso fine settimana vissuto alla Mostra Scambio di Novegro Grazie ai nostri Soci, agli amici e simpatizzanti del Marchio Gilera per essere venuti a trovarci allo stand… anche solo per fare due chiacchiere co - facebook.com facebook