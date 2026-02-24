La decisione della Corte Suprema di bloccare i dazi imposti dall'amministrazione Trump ha spinto il governo a valutare un aumento del 15% anche sui prodotti provenienti dall'Unione europea. La misura, annunciata come risposta alle tariffe sui metalli, rischia di alterare le relazioni commerciali internazionali. L'esecutivo ha avviato consultazioni per definire i prossimi passi, mentre le aziende si preparano alle possibili conseguenze di questa scelta. La situazione rimane in costante evoluzione.

Dazi di Trump dopo il no della Corte Suprema e il minacciato rialzo al 15% anche verso l’Unione europea. Atteso il discorso sullo Stato dell’Unione nella notte italiana, mentre resta aperto il fronte con l’Iran. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Usa, cosa cambia dopo lo stop della Corte Suprema ai dazi di TrumpLa Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato alcune tariffe imposte dall’amministrazione Trump, causando confusione tra aziende e importatori.

Trump, nuovi dazi dopo lo stop della Corte Suprema: “Non mi fermo”Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato nuovi dazi commerciali, accusando la Corte Suprema di aver bloccato le sue decisioni e sostenendo che la sentenza sia stata influenzata da poteri stranieri.

I dazi di Trump dopo il no della Corte Suprema

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Usa, la Corte Suprema annulla i dazi di Trump; Dazi Trump, quanto hanno incassato gli Usa e cosa succede dopo lo stop della Corte Suprema; La Corte Suprema boccia i dazi di Trump, Aice Confcommercio: Tanto rumore per nulla; La Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump: Violata legge federale.

Usa, Trump all'esame del Congresso con il discorso sullo stato dell'Unione. Dazi, Ucraina, immigrazione i temiNon si può dire che negli ultimi 12 mesi gli Stati Uniti non abbiano svolto un ruolo da protagonista negli sconvolgimenti economici e politici ... iltempo.it

In vigore i nuovi dazi globali voluti da Donald TrumpAl via dalle 6 di questa mattina i nuovi dazi globali voluti dalla Casa Bianca che sta lavorando a una nuova veste giuridica per le tariffe doganali ... ilsole24ore.com

La Corte Suprema degli Stati Uniti interviene sui dazi imposti da Donald Trump, ridefinendo i limiti dei poteri presidenziali. - facebook.com facebook

#Trump sfida la Corte Suprema con nuovi #dazi temporanei x.com