I dazi di Trump decadono | ecco chi dobbiamo ringraziare

Il cambio di politica commerciale si è verificato dopo che i dazi imposti dall’amministrazione Trump sono stati rimossi, a causa di modifiche nelle strategie di negoziazione internazionale. La decisione ha portato a un alleggerimento delle tensioni commerciali tra le nazioni coinvolte e ha favorito una maggiore apertura nei rapporti economici. Il 20 febbraio 2026 segna il momento in cui le misure protezionistiche sono definitivamente cadute, aprendo nuove opportunità di scambio commerciale.

Per l’Amministrazione Trump dopo il 2 aprile 2025, il cosiddetto giorno della liberazione, ora è arrivato il 20 febbraio 2026, il giorno della verità, economica e giuridica. Il 2 aprile, esibendo in maniera molto plateale un librone con indicata la percentuale dei dazi, stile Mosè che scende dalla montagna con le tavole della legge, Trump aveva promesso che l’economia americana non sarebbe più stata derubata dagli altri Paesi; tradotto nel linguaggio ordinario, che il disavanzo commerciale Usa si sarebbe ridotto. La verità economica è stata però ben diversa, anzi opposta. Nel 2025, nonostante i nuovi dazi universali, il disavanzo commerciale Usa è stato il più elevato di sempre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I tre giudici conservatori che hanno votato con i liberal per bocciare i dazi Usa: ecco chi ha “tradito” TrumpTre giudici conservatori si sono uniti ai giudici liberali per annullare i dazi imposti da Trump.

«Dazi a chi si oppone all’annessione». La minaccia di TrumpDurante una conferenza alla Casa Bianca, Donald Trump ha discusso dei dazi sui prodotti farmaceutici europei, lasciando aperta la possibilità di ampliarli.

Contro i dazi di Trump, Ue e India siglano un accordo commerciale senza precedenti

Le poche armi spuntate sui dazi rimaste nella mani di TrumpPrivato del suo strumento principe, al presidente americano restano pochi strumenti per applicare dazi che però richiedono una motivazione esplicita che, se infondata, può essere impugnata. L’Amminist ... ilfoglio.it

Dazi Usa al 15%: 7 azioni di Piazza Affari che sfuggono alle tariffe di Trump. Analisti: comprare sui ribassiL’intervento della Corte Suprema Usa nel cancellare i dazi reciproci dell’amministrazione Trump allevia le tariffe a Cina e Brasile, ma colpisce di più l’Ue. Le analisi di Banca Akros, Equita Sim e Sa ... milanofinanza.it

Trump è uscito malconcio dalla bocciatura della Corte suprema sui dazi, ma la democrazia Usa si è dimostrata sana - facebook.com facebook

#Tg2000 - Stop ai #dazi di #Trump. L’ #Europarlamento sospende iter accordo #23febbraio #Tv2000 @tg2000it x.com