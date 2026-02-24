I costi della transizione | Servono investimenti supportiamo le aziende

Marco Panieri, sindaco di Imola, ha sottolineato che i costi della transizione richiedono investimenti concreti per aiutare le aziende locali. La sua richiesta nasce dalla necessità di sostenere la ripresa economica e favorire il passaggio a tecnologie più sostenibili. Panieri ha annunciato che l’amministrazione sta valutando nuovi fondi dedicati a progetti di innovazione e sviluppo. La discussione si concentra ora sulle risorse disponibili e sulle strategie da adottare.

Marco Panieri è sindaco di Imola, presidente regionale Anci e vicesindaco metropolitano con deleghe a Pianificazione territoriale, poli funzionali, hub di sviluppo e rigenerazione urbana, Società partecipate. In Emilia-Romagna quali interventi possono sostenere e rafforzare i corridoi produttivi? "In Emilia-Romagna il tema non è ’se’ passano i corridoi europei, ma quanto riusciamo a farli funzionare bene nella vita reale delle imprese. Come Comuni, la priorità è molto concreta: sbloccare colli di bottiglia dell’ultimo miglio, collegare meglio poli produttivi e piattaforme, e integrare urbanistica e logistica per evitare conflitti tra funzioni industriali e qualità urbana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

WhatsApp potrebbe introdurre costi per le aziende che utilizzano bot in ItaliaMeta sta preparando un cambiamento importante per le aziende italiane che usano chatbot su WhatsApp.

"Piano per le liste d'attesa, servono adeguati investimenti organizzativi"L'Opi di Brindisi commenta il piano del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, volto a ridurre le liste d’attesa nella sanità pubblica.

I 6 Paesi che investono davvero nella transizione verde e chi sta rallentandoTutti parlano di sostenibilità, ma la vera differenza la fanno i capitali. Mentre alcuni Paesi accelerano su rinnovabili, reti e tecnologie pulite, altri rallentano sotto il peso dei costi e ... quifinanza.it

Energia e futuro del sistema elettrico: se la transizione sarà lenta i prezzi salirannoPedersoliGattai, L&B Partners, Fondazione Eni Enrico Mattei e REA Advisory affrontano i temi al centro dell’imminente Decreto energia ... corriere.it

L’assessore comunale alla Protezione Civile e ai Lavori Pubblici lega frane e cedimenti all’invecchiamento del cemento armato e ai costi alti degli interventi che molti privati non vogliono o non possono sostenere. «Servono incentivi e sostegni, come dopo i te - facebook.com facebook

Ristrutturare casa nel 2026: quanto costa davvero e quali permessi servono Capire costi, procedure e incentivi disponibili è il primo passo per evitare sorprese. La guida completa per orientarsi lavoripubblici.it/news/ristruttu… @LavoriPubblici x.com