I contraccettivi sottocutanei possono favorire il sovrappeso?

Salve dottore, avendo una relazione stabile da tempo sto valutando l'impianto contraccettivo sottocutaneo ma, essendo già in sovrappeso, ho paura che possa peggiorare la situazione. È davvero un effetto collaterale frequente o il rischio è marginale? Buongiorno signora, personalmente non consiglio il contraccettivo al progesterone con impianto sottocutaneo per vari motivi. Solitamente comunque l'impianto non agisce sull'aumento di peso ma al limite, come tutti i farmaci a base di progesterone, può aumentare la ritenzione idrica.