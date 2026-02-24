i cavalli sono amici brambilla presenta pdl anti macellazione

Il disegno di legge nasce per cambiare la percezione degli equidi, definiti ora amici e non più semplici animali da reddito. La proposta mira a eliminare l’ambiguità culturale e a riconoscere il valore affettivo dei cavalli. La legge intende rafforzare la tutela e il rispetto verso questi animali, ponendo fine alle pratiche di macellazione e promuovendo un nuovo approccio nella loro gestione. La discussione si concentra sulla trasformazione delle norme e sul ruolo sociale degli equidi.

“Con il mio testo di legge si affronta e si risolve la questione sul piano culturale, si mette fine all’ambiguità e si stabilisce una volta per sempre che gli equidi non sono animali da reddito, ma d’affezione. Con tutte le conseguenze del caso”. A dirlo è la deputata Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, nel corso della presentazione sulla sua proposta di legge che vieta la macellazione degli equidi e il consumo della loro carne. Con la sua proposta di legge, Brambilla punta a rafforzare i controlli e migliorare le condizioni di trasporto degli equidi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

