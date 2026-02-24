I 60 bus acquistati e mai arrivati illegittima la rescissione del contratto da parte del Comune

Il Comune ha annullato il contratto con Industria Italiana Autobus, oggi Menarini, perché i 60 bus, acquistati anni fa, non sono mai stati consegnati. La decisione si è rivelata illegittima in tribunale, che ha confermato come l’azione fosse sbagliata. Ora l’amministrazione si trova di fronte a un nuovo problema legale legato a questa rescissione. La vicenda si complica ulteriormente con questa sentenza.

La Società Italiana Autobus, oggi Menarini, non consegnò entro i termini le vetture per difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime e l'Amministrazione sciolse l'accordo. Il tribunale civile ha ritenuto "il comportamento dell'ente come contrario a buona fede e correttezza". E il braccio di ferro continua La rescissione del contratto con l'Industria Italiana Autobus, oggi Menarini, per il tribunale civile di Palermo fu illegittima e adesso il Comune si trova con un'altra bella gatta da pelare. Oltre a non aver ricevuto i 60 autobus (22 a gasolio e 38 a metano) che, per circa 14 milioni, avrebbero dovuto far parte della flotta dell'Amat già dalla fine del 2022 e ad aver dovuto restituire alla Regione 2,5 milioni di euro avuti come anticipo del finanziamento Po Fesr Sicilia 2014-2020, l'Amministrazione dovrà adesso gestire il contenzioso con la società alla quale aveva ordinato le vetture.