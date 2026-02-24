Hockey ghiaccio la nazionale femminile degli Stati Uniti dopo l’oro olimpico dice no a Donald Trump

La nazionale femminile di hockey su ghiaccio degli Stati Uniti ha deciso di rifiutare pubblicamente di incontrare Donald Trump, dopo aver vinto l’oro olimpico. La scelta nasce dalla volontà di esprimere dissenso verso alcune sue posizioni politiche. Le giocatrici hanno sottolineato che vogliono usare la loro vittoria per promuovere valori diversi da quelli rappresentati dall’ex presidente. La loro decisione ha attirato l’attenzione di molti appassionati.

Donald Trump, come sappiamo, volente o nolente fa sempre notizia. Il presidente degli Stati Uniti non ama essere diplomatico. Quando vuole dire qualcosa, la dice. Quando vuole far capire che qualcosa non gli va giù, lo fa notare senza grossi problemi. Come se non bastasse, l'inquilino della Casa Bianca spesso ama esprimere i propri favoritismo, o meno, per mezzo di battute. L'ultimo caso valica i confini della politica ed entra a capofitto in quelli dello sport. I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, dopotutto, si sono conclusi da poche ore. La Nazione a stelle e strisce ha fatto vedere ottime cose, conquistando numerose medaglie, molte delle quali del metallo più pregiato.