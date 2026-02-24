Hisense esplode | +20% e 415 milioni elettrodomestici trainano

L'aumento del 20% delle vendite di Hisense Italia, che ha raggiunto i 415 milioni di euro, deriva dall'incremento delle vendite di elettrodomestici. La crescita si deve anche alla forte domanda di frigoriferi e lavatrici, che hanno spinto i ricavi in modo significativo. L'azienda ha rafforzato la presenza sul mercato e investito in nuove campagne pubblicitarie. La strategia ha portato a risultati concreti e a un incremento della quota di mercato.

Hisense Italia chiude il 2025 con un fatturato record di 415 milioni di euro, segnando un +20% rispetto all'anno precedente. A Milano, durante un evento stampa, Gianluca Di Pietro ha presentato i risultati che mostrano una crescita robusta e diversificata, superando il tradizionale core business dei televisori. La strategia di diversificazione paga: elettrodomestici da incasso e climatizzazione trainano la crescita, con aumenti rispettivamente del 55% e 20%. Anche il settore TV mantiene una posizione di forza, con una quota di mercato del 14,6% in volume e 13,6% in valore. Nonostante le incertezze economiche, il 2026 si apre con segnali rassicuranti, grazie a una distribuzione capillare e un posizionamento di marca solido.