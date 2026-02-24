Heraskevych | Tornerò alle Olimpiadi col mio casco della memoria e vincerò l’oro

Heraskevych ha annunciato che tornerà alle Olimpiadi con un casco commemorativo, in ricordo dei 24 atleti ucraini uccisi. La sua scelta mira a rendere omaggio a coloro che hanno perso la vita e a portare attenzione sulla guerra in Ucraina. Durante l’evento, l’atleta ha mostrato il casco decorato con volti di sportivi scomparsi, simbolo di resistenza e memoria. La sua decisione ha attirato l’interesse di molti appassionati di sport e di chi segue le vicende internazionali.

Secondo il Guardian, la sua “è l’immagine che definirà per sempre le Olimpiadi invernali del 2026: uno skeletonista ucraino, stoico e impavido, che regge un casco con i volti di 24 atleti uccisi dalla Russia. Alle sue spalle, la pista ghiacciata ricorda i sogni che ha sacrificato per uno scopo più grande”. E per cui, a Giochi finiti, il quotidiano inglese ha intervistato Vladyslav Heraskevych, lo squalificato politico del Cio. Il nuovo Tommie Smith e John Carlos. Al Guardian dice che non ha solo intenzione solo di gareggiare quando i Giochi torneranno sulle Alpi francesi nel 2030, ma ha anche intenzione di vincere una medaglia d’oro indossando lo stesso “casco della memoria”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Perché Heraskevych è stato squalificato alle Olimpiadi per il casco della memoria: ha violato la regola 50Nelle ultime ore, Heraskevych è stato squalificato alle Olimpiadi all’ultimo minuto.

Heraskevych alle Olimpiadi col casco con gli atleti ucraini morti, scontro col Cio che lo vietaDurante le Olimpiadi, l’atleta ucraino Heraskevych ha deciso di indossare un casco con i volti degli atleti ucraini morti.