Hakimi rinviato a giudizio | andrà a processo per stupro L’Equipe

Achraf Hakimi è stato rinviato a giudizio per un caso di stupro, a causa di accuse che coinvolgono una donna che lo accusa di violenza sessuale. La giudice istruttrice ha deciso che ci sono sufficienti elementi per portare il difensore in tribunale, anche se ancora non si tratta di una condanna definitiva. Hakimi dovrà affrontare un processo che stabilirà la verità dei fatti. La data dell’udienza sarà comunicata a breve.

Achraf Hakimi andrà a processo per stupro: questa è la decisione della giudice istruttrice del caso. Specifichiamo che non si tratta ancora di una condanna, ma che ci sono gli elementi necessari per un processo al terzino marocchino. Ne parla L'Équipe. Hakimi a processo per stupro: i dettagli. Si legge sull'Equipe: Come rivelato questo martedì, Achraf Hakimi è stato rinviato a giudizio davanti alla Corte criminale dipartimentale per stupro. I fatti. Cominciamo con un riepilogo dei fatti. Nella sua ordinanza di rinvio a giudizio davanti alla Corte criminale dipartimentale degli Hauts-de-Seine, la giudice istruttrice torna alle origini della vicenda.