Haiti la polizia spara e uccide banda di rapitori a Port-au-Prince

La polizia haitiana ha aperto il fuoco contro un gruppo di presunti rapitori nel cuore di Port-au-Prince, uccidendo alcuni di loro durante uno scontro armato. La causa è legata a un tentativo di liberare una persona sequestrata da quella banda. Gli agenti hanno intercettato i criminali in una zona affollata, facendo scattare una sparatoria che ha provocato vittime tra i rapitori. La scena si è svolta davanti agli occhi dei passanti, mentre le autorità cercano di stabilizzare la situazione.

La polizia di Haiti ha avuto uno scontro a fuoco con un gruppo di presunti rapitori nel centro di Port-au-Prince, hanno detto gli agenti. Secondo i testimoni presenti sulla scena, il gruppo indossava uniformi della polizia e guidava un veicolo governativo. Secondo notizie locali non confermate, nello scontro a fuoco sono rimasti uccisi due poliziotti e anche due membri del gruppo. La sparatoria è avvenuta in seguito alla notizia secondo cui presunti rapitori avrebbero rapito gli automobilisti quando si fermavano a falsi posti di blocco. All'inizio di questo mese, la polizia nazionale haitiana ha ucciso due presunti rapitori mentre sventava un tentativo di rapimento.