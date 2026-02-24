Hai prenotato una vacanza online? Questo messaggio con l’importo esatto è una truffa l’allarme della Polizia Postale

Una truffa online ha preso di mira chi prenota vacanze sul web, diffondendo messaggi con importi esatti per ingannare gli utenti. La Polizia Postale avverte che queste comunicazioni false sembrano ufficiali e possono sembrare affidabili, inducendo a fornire dati personali o pagare somme indebite. La tecnica sfrutta la familiarità con acquisti digitali e mira a catturare anche chi è abituato a fare attenzione. La presenza di dettagli concreti rende difficile distinguere le truffe dalla realtà.

Prenotare un viaggio su internet è diventata la norma: comodo, veloce, spesso più economico. Ma proprio questa abitudine consolidata è finita nel mirino di una nuova campagna di phishing particolarmente insidiosa, capace di ingannare anche chi è solitamente attento alle truffe online. L’allerta arriva direttamente dalla Polizia Postale, che ha segnalato un meccanismo di raggiro tanto semplice quanto efficace, studiato per colpire chi ha appena completato una prenotazione per le vacanze. Il punto di forza di questa truffa sta in un dettaglio apparentemente impossibile: il messaggio fraudolento contiene l’importo esatto della prenotazione effettuata. 🔗 Leggi su Screenworld.it

False e-mail della polizia postale: la nuova truffa onlineLe truffe online che coinvolgono false email della Polizia Postale continuano a rappresentare un rischio crescente.

Leggi anche: “Attenti a questo messaggio”. La truffa che spopola in Italia: la polizia lancia l’allarme

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Se hai prenotato una vacanza online, fai attenzione a questa truffa; Offerte viaggio volo+hotel a New York; Il periodo migliore per vedere l'aurora boreale in Islanda; Tentato omicidio a Venezia, i cugini inglesi rimangono in carcere: la vacanza ospitati da una parente e l'accoltellamento al bar. Si...

Se hai prenotato una vacanza online, fai attenzione a questa truffaHai prenotato una vacanza online? Attenzione alla nuova truffa segnalata dalla Polizia Postale: e-mail e WhatsApp chiedono un nuovo pagamento. Scopri come difenderti. libero.it

Pagamento non ricevuto: attenzione alla truffa del viaggioFalsi messaggi su mancati pagamenti prendono di mira chi ha prenotato un viaggio: i truffatori si fingono agenzie e chiedono bonifici. msn.com

Quanti di voi stanno già programmando le vacanze Ma attenzione, perché la Polizia Postale ha appena segnalato una nuova truffa. Qui non parliamo del solito messaggio spedito sperando che qualcuno abbocchi: qui i criminali sanno esattamente che avete - facebook.com facebook

MILANO CORTINA 2026: POLIZIA POSTALE A LAVORO PER LA SICUREZZA CIBERNETICA DEI GIOCHI commissariatodips.it/notizie/artico… x.com