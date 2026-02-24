Hackett fuori per due settimane | stop per Virtus Bologna

Hackett si infortuna durante l’allenamento e resterà fuori due settimane, causando assenze importanti nella Virtus Bologna. L’incidente si è verificato mentre il giocatore si allenava con il team, influenzando la preparazione alla prossima partita contro il Barcellona. La società dovrà trovare soluzioni rapide per coprire la perdita. La squadra si concentra ora sul recupero e sulla strategia da adottare in questa fase cruciale della competizione.

Nel contesto europeo di questa stagione, la Virtus Bologna si prepara a sfidare il Barcellona in una gara interna che assume grande importanza per l’Eurolega. L’incontro è in programma mercoledì 25 febbraio alle ore 20:30 presso la Virtus Arena di Bologna e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno. L’attenzione è rivolta all’evoluzione dello stato di forma del gruppo, alle assenze confermate e alle indicazioni fornite dal corpo tecnico in vista della sfida contro una delle principali probabilità di successo del torneo. l’indisponibilità di alessandro pajola e daniel hackett è stata confermata dalla società, ridisegnando le rotazioni in campo e la gestione delle responsabilità creative. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Hackett infortunato: stop forzato per il playmaker della Virtus BolognaL'infortunio di Hackett ha fermato il playmaker della Virtus Bologna durante la partita contro Napoli Basket, causando preoccupazione tra i tifosi.

LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 68-77, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Hackett e Diouf portano le V-nere avanti nel quarto finaleLa Virtus Bologna vince contro l’AS Monaco 77-68 nella partita di Eurolega in corso.

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, per la Virtus Bologna di coach Dusko Ivanovic rimane solo l'obiettivo scudetto x.com

MERCATO VIRTUS BOLOGNA Se ne parla su Repubblica: Ivanovic verso il rinnovo. Pajola più fuori che dentro, mentre Diouf può restare. Cosa scrive il quotidiano. - facebook.com facebook