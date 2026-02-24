Guida e stupefacenti | la svolta scientifica della Consulta

Una recente sentenza ha modificato le regole sulla guida sotto effetto di droghe, perché nuove analisi scientifiche hanno dimostrato che il livello di sostanza nel sangue può determinare la responsabilità. La decisione si basa su studi che indicano soglie precise, distinguendo tra consumo innocuo e reale pericolo per la sicurezza stradale. Ora, le forze dell’ordine si affidano a parametri più oggettivi per valutare l’accusa. Questa svolta cambia le modalità di intervento nelle infrazioni legate a stupefacenti.

La Corte Costituzionale riforma la punibilità per guida sotto stupefacenti: ora conta la soglia scientifica. La Corte Costituzionale ha riformato la disciplina sulla guida sotto l’effetto di stupefacenti, limitando la punibilità automatica. Con la sentenza n. 10 del 2026, la Consulta ha imposto un criterio scientifico per valutare l’effettiva alterazione delle capacità di guida. La decisione interviene sulla riforma del 2024, che aveva eliminato il requisito dello stato di alterazione psico-fisica, rendendo sufficiente la semplice presenza di sostanze stupefacenti nel corpo. La Corte ha stabilito che, per configurare il reato, è necessario accertare la presenza di sostanze in quantità tali da determinare un’alterazione delle capacità di guida, secondo le conoscenze scientifiche attuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, la sentenza della ConsultaLa Corte costituzionale ha stabilito che chi si mette alla guida dopo aver assunto droghe può essere punito solo se mette in pericolo la sicurezza degli altri.

Guida sotto effetto di droga, punibile solo se c’è pericolo: la decisione della ConsultaLa Corte Costituzionale ha stabilito che chi guida sotto l’effetto di droga può essere punito solo se si dimostra che ha creato un reale pericolo sulla strada.

Stupefacenti e guida, la Corte costituzionale limita la punibilità automaticaLa sentenza 10/2026 restringe la punibilità per chi guida dopo aver assunto sostanze e riporta al centro l’effettiva alterazione psicofisica ... quifinanza.it

Latina, fuga spericolata in auto: denunciato uomo per resistenza e guida sotto effetto di stupefacentiDurante un inseguimento in città, l’uomo senza patente ha messo a rischio pedoni e studenti; rifiutato il trasporto sanitario, è stato deferito in stato di libertà dalla Polizia di Stato ... latinaoggi.eu

#Carabinieri di Milazzo: servizi straordinari di controllo del territorio. “Sette deferiti per guida sotto l’effetto di stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere, mentre altre cinque segnalate quali assuntori di droga” Nell’arco del fine settimana appena terminato, l - facebook.com facebook

Pillola #sicurezzastradale numero 6: CONTROLLI - NON CHIAMIAMOLI REPRESSIONE ma PREVENZIONE. I controlli purtroppo sono pochi in Italia: 1) I controlli per la guida in stato di ebrezza sono poco più di 1 milione l'anno, la probabilità per un patentato x.com