Guerra violenza e le cure oncologiche | quattro segnalazioni al Garante dell’infanzia

Il Garante dell’infanzia di Brescia, Mauro Ricca, riceve quattro segnalazioni riguardanti violenza, guerra e cure oncologiche, tutte provenienti da cittadini e operatori locali. Una di queste riguarda un caso di maltrattamenti in ambito scolastico, mentre un’altra evidenzia difficoltà di accesso ai trattamenti oncologici per i giovani. Le segnalazioni mostrano come le criticità si intreccino tra aspetti sociali e sanitari, richiedendo attenzione immediata. Le autorità si preparano a intervenire su queste questioni.

Brescia, 24 febbraio 2026 – Quattro segnalazioni, per lo più ambito sanitario, quelle arrivate sul tavolo del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Brescia, Mauro Ricca. Nella relazione annuale alla commissione consiliare servizi alla persona e sanità (presenti anche la sindaca Laura Castelletti, l’assessore ai Servizi sociali Marco Fenaroli, l’assessora alle Politiche educative Anna Frattini), Ricca ha fatto il punto dell’anno di attività, evidenziando come le segnalazioni siano poche, “grazie al lavoro dei servizi sociali comunali che coprono questa partita”. Susanna Mantovani nominata Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: “Orgogliosa del compito” I vari casi . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Due bambini palestinesi accolti a Perugia per le cure oncologicheQuesta mattina a Perugia sono arrivati due bambini palestinesi dalla striscia di Gaza.

Marchio Red Bull sul campetto dell'Albergheria, consigliere chiede chiarimenti al Garante per l'infanziaUn murale colorato sul campetto dell'Albergheria, realizzato con il marchio Red Bull, solleva interrogativi sulla presenza di pubblicità occulta e sul contenuto inappropriato in uno spazio frequentato anche da bambini.

