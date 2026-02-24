Guercilena | Il linfoma 7 polmoniti pensavo di non farcela Ora sogno coi miei il Giro o il Tour

Guercilena ha affrontato un grave problema di salute, tra linfoma e sette polmoniti, che lo ha convinto a non arrendersi. La sua lotta ha portato a una svolta nella vita: ora sogna di correre con i suoi nel Giro o nel Tour. La sua esperienza lo ha reso più consapevole di cosa sia importante. La sua determinazione si riflette nella volontà di riprendere il cammino nel mondo del ciclismo.

Se esistesse una classifica degli italiani più influenti nel ciclismo, Luca Guercilena starebbe in alto, visto che è l’unico “nostro” team manager di una squadra di World Tour, la Champions League della bici: gestisce la Lidl-Trek di Ayuso e Ciccone, Milan e Pedersen, Skjelmose e Nys che ormai è tra le prime cinque al mondo. e con tendenza a salire. Classe 1973, Guercilena ha cominciato da ciclista — la chiacchierata si svolge nel cuore della storica Monti Baggio, periferia ovest di Milano —, è stato tante altre cose, e si può dire che il ciclismo ne abbia caratterizzato e segnato la vita. Nei momenti felici e in quelli più duri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Jonas Vingegaard: “Il Giro d’Italia può aiutarmi a preparare meglio il Tour, sogno di vincerlo ancora”Jonas Vingegaard ha annunciato la sua prima partecipazione al Giro d’Italia, un’occasione per affinare la preparazione in vista del prossimo Tour de France.

Leggi anche: Pellizzari: "Sogno il Tour de France, ma è sempre bello essere al Giro d'Italia"