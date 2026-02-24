Guasto alla caldaia bimbo di 9 anni intossicato dal monossido

Una caldaia difettosa ha causato l'intossicazione di un bambino di 9 anni nel Villaggio Sereno. La perdita di monossido ha provocato malori tra i membri della famiglia, che hanno richiesto l'intervento dei soccorritori. La situazione si è verificata durante la mattina di lunedì 23 febbraio, quando il bambino ha mostrato i primi sintomi. La famiglia si è subito rivolta alle autorità per controllare il problema alla caldaia.

Mattinata di paura quella vissuta, lunedì 23 febbraio, da una famiglia residente al Villaggio Sereno, rimasta intossicata a causa di un malfunzionamento della caldaia domestica. Cinque le persone finite in ospedale, tra cui due ragazzine e un bimbo. L'allarme è scattato intorno alle 9, quando i componenti della famiglia – due adulti e un bambino di 9 anni e due ragazze di 13 e 16 anni – hanno iniziato ad avvertire un malessere diffuso. Mal di testa, nausea e capogiri: sintomi che hanno subito fatto pensare che qualcosa non andasse all'interno dell'abitazione. Sono stati loro stessi a chiamare i soccorsi.