Guardare ma non toccare Roma tutela fontane e monumenti con la sensibilizzazione e le telecamere

Claudio Parisi Persicce ha scoperto che un vandalo ha danneggiato il monumento di piazza della Minerva, dopo aver ricevuto una segnalazione tramite email. La causa dell’incidente è stata un gesto di incuria di un visitatore, che ha colpito la scultura dell’elefantino. Roma sta intensificando i controlli con telecamere e campagne di sensibilizzazione per proteggere i suoi monumenti più famosi. La città cerca di prevenire altri atti di vandalismo simili.

Il sovrintendente di Roma, Claudio Parisi Persicce, spiega al "Times" la strategia per impedire i danni alle opere più esposte ai flussi. L'ultimo episodio è il danno all'elefantino di piazza della Minerva “Del danno all'elefantino a piazza della Minerva sono stato avvisato da una mail”. Claudio Parisi Persicce, sovrintendente di Roma Capitale, racconta così al britannico “The Times” la storia dell'atto vandalico alla scultura di Gian Lorenzo Bernini. Un cittadino con grande senso civico ha deciso di mettere al corrente l'amministrazione dei beni culturali di un fatto grave. 🔗 Leggi su Romatoday.it Guardare e non toccareIl divieto di toccare le opere d'arte nasce dalla volontà di proteggerle dai danni, ma spesso viene ignorato dai visitatori. Leggi anche: Non basta Bergamaschi, la Roma Femminile pareggia con la Juventus: 1-1 al Tre Fontane Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Milano senza trucco. L’oro olimpico brilla meno qui….(con Video); Il cibo fa decisamente gola, dalle parti della moda; Lodi Export continua a guardare alla Russia: È un mercato chiave; Cos’è Gizmo e come funziona il TikTok delle mini app interattive. Guardare e non toccareIn principio fu Venezia. I biglietti dei vaporetti dai prezzi differenziati per residenti e turisti e, passo successivo, i tornelli (sempre a pagamento) per regolare gli ingressi dalla terraferma. Poi ... ilgiorno.it Maurizio Cattelan, guardare ma non toccare: tutti in coda per il wc d'oro, ma solo i registrati all'asta possono usarloL’America dell’artista italiano Maurizio Cattelan è istallata al quarto piano del meraviglioso palazzo, in Madison Avenue ex-Whitney Museum, che ospita la sede di Sotheby a New York L’America è il ... affaritaliani.it Guardare e non toccare Un osservatore romano nel board of peace La mossa rischia di compromettere ogni credibilità costituzionale del governo italiano. - facebook.com facebook