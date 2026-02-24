Grosseto | 300mila euro per 5 ispettori e 90 ore a settimana contro i

Grosseto ha assegnato a Sistema 300mila euro per garantire il lavoro di cinque ispettori ambientali, in risposta alla riduzione del personale dedicato alla sorveglianza. La decisione deriva dalla necessità di intensificare i controlli e contrastare l’emergenza rifiuti che colpisce la città. Gli ispettori lavoreranno fino a 90 ore alla settimana per monitorare le attività di raccolta e smaltimento. La situazione richiede interventi immediati e mirati.

Emergenza rifiuti a Grosseto: il Comune affida i controlli a Sistema dopo la drastica riduzione degli ispettori ambientali Grosseto, 24 febbraio 2026 – La città toscana affronta una crisi nella gestione dei rifiuti. Con un solo ispettore ambientale attivo, il Comune ha deciso di affidare i controlli a Sistema srl, società partecipata al 100% dall'amministrazione. Una scelta necessaria per contrastare l'aumento di discariche abusive e garantire il decoro urbano. La situazione è precipitata quando, da otto ispettori, si è passati a uno solo. Una riduzione drastica che ha reso impossibile monitorare adeguatamente il territorio.