Gratteri | Così la camorra ha rubato la droga della ' ndrangheta

Il procuratore ha spiegato che la camorra ha sottratto la droga della ‘ndrangheta, causando un forte scompiglio nel traffico di Napoli Nord. Le indagini hanno portato all’arresto di nove persone e hanno svelato un’alleanza tra i clan che riforniva le piazze di droga della zona. La scoperta evidenzia come le organizzazioni criminali collaborino per controllare il mercato. Le autorità continuano le verifiche per chiarire l’estensione di questa rete.

Nove arresti a Scampia, sette sono vicini al clan Vanella-Grassi. Con una finta rapina sottratti venti chili di stupefacenti alla criminalità calabrese Colpo al clan Vanella-Grassi di Napoli Nord. L'indagine della Procura di Napoli ha portato a nove arresti e alla scoperta di una collaborazione tra la camorra napoletana e la 'ndrangheta che avrebbe fornito droga per le piazze della periferia Nord. Tra i destinatari della misura cautelare, infatti, risultano anche due calabresi. Ma a sorprendere, in questo caso, è l'intraprendenza dei criminali partenopei che hanno inscenato una finta rapina per accaparrarsi venti chilogrammi di droga appartenenti alla 'ndrangheta: "Siamo preoccupati della reazione della mafia calabrese - ha affermato il procuratore di Napoli Nicola Gratteri - Abbiamo chiesto a coloro i quali riteniamo responsabili del colpo che si sentono in pericolo e se vogliono affidarsi allo Stato.

A caccia di droga nel porto di Genova: così ‘Ndrangheta e mafia albanese nascondono la cocainaUn approfondimento sul contrasto al traffico di droga nel porto di Genova, dove le forze dell’ordine collaborano per individuare rotte e metodi di nascondiglio utilizzati da ‘Ndrangheta e mafia albanese.

La conquista silenziosa: così la ’Ndrangheta ha steso la sua rete nei cinque continenti#’Ndrangheta-Calabria || La ’Ndrangheta calabrese è una delle organizzazioni criminali più potenti al mondo, con una rete estesa a livello internazionale.

Il santuario di Polsi, luogo sacro e culla della ’Ndrangheta

