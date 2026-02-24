Grattacielo per la prima volta parlano i residenti | Non vogliamo privilegi solo informazioni chiare

Da ferraratoday.it 24 feb 2026

I residenti del Grattacielo chiedono trasparenza dopo le recenti polemiche sul loro edificio. La causa è il timore di privilegi e mancanza di informazioni chiare riguardo ai lavori di sicurezza. Da oltre un mese, si sono susseguiti interventi politici e discussioni tecniche senza risposte dirette alle loro domande. Ora, alcuni di loro si sono fatti avanti per chiedere spiegazioni concrete e una comunicazione trasparente dal Comune. I commenti dei residenti continuano a crescere.

Dopo oltre un mese di interventi (e polemiche) a livello politico e di tavoli tecnici per la sicurezza, nonché di servizi televisivi nazionali, arriva anche la voce dei residenti del Grattacielo. Quella ufficiale, tramite una lettera firmata con nomi e cognomi, in cui gli stessi (ex) abitanti delle torri chiedono sostanzialmente un aiuto e informazioni circa il loro futuro. Di seguito riportiamo, in maniera integrale, la loro missiva. “Siamo proprietari e residenti del Grattacielo. Siamo famiglie, lavoratori, pensionati. Non siamo numeri, non siamo slogan, non siamo un caso mediatico. Siamo persone accomunate dalla stessa ferita: aver perso un luogo che chiamavamo casa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

