Grattacielo per la prima volta parlano i residenti | Non vogliamo privilegi solo informazioni chiare

I residenti del Grattacielo chiedono trasparenza dopo le recenti polemiche sul loro edificio. La causa è il timore di privilegi e mancanza di informazioni chiare riguardo ai lavori di sicurezza. Da oltre un mese, si sono susseguiti interventi politici e discussioni tecniche senza risposte dirette alle loro domande. Ora, alcuni di loro si sono fatti avanti per chiedere spiegazioni concrete e una comunicazione trasparente dal Comune. I commenti dei residenti continuano a crescere.

Dopo oltre un mese di interventi (e polemiche) a livello politico e di tavoli tecnici per la sicurezza, nonché di servizi televisivi nazionali, arriva anche la voce dei residenti del Grattacielo. Quella ufficiale, tramite una lettera firmata con nomi e cognomi, in cui gli stessi (ex) abitanti delle torri chiedono sostanzialmente un aiuto e informazioni circa il loro futuro. Di seguito riportiamo, in maniera integrale, la loro missiva. “Siamo proprietari e residenti del Grattacielo. Siamo famiglie, lavoratori, pensionati. Non siamo numeri, non siamo slogan, non siamo un caso mediatico. Siamo persone accomunate dalla stessa ferita: aver perso un luogo che chiamavamo casa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Sgombero del Grattacielo, urla e lacrime dei residenti: "Ci avete dato solo 15 giorni". Il sindaco: “Troppo pericoloso”Alle prime luci dell’alba, le forze dell’ordine hanno iniziato gli sgomberi delle torri A e C del grattacielo di Ferrara, dopo l’ordinanza firmata dal sindaco Alan Fabbri.

Ferrara, sgombero delle ultime famiglie dal grattacielo colpito da incendio un mese fa. Gli sfollati sono 500. Fabbri: «Unica scelta responsabile»I sopralluoghi dei vigili del fuoco avevano evidenziato inadempienze tali da restituire «un quadro grave e diffuso di non conformità dell'immobile» relativamente a tutte e tre le torri che lo compongo ... corrieredibologna.corriere.it

Grattacielo, ecco le carte: l’allarme dei vigili già nel 1993. Fumi, condizioni iniziali stravolteFerrara, 28 gennaio 2026 - I problemi, lo sconquassato grattacielo di viale Costituzione 6, li aveva già (udite udite) nel 1993. Trentacinque anni dopo la sua inaugurazione. Trentatrè anni prima del ... ilrestodelcarlino.it

