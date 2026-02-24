Grassano | allarme per la riforma Nordio dibattito sul futuro

La proposta di riforma Nordio ha acceso un acceso confronto pubblico a Grassano. La discussione si concentra sugli effetti potenziali delle modifiche alle procedure giudiziarie e sulla loro applicazione concreta nel territorio. Gli esperti e gli avvocati partecipano per valutare come cambieranno i tempi dei processi e la tutela dei cittadini. La riunione si svolge in un contesto di tensione crescente tra chi sostiene il cambiamento e chi teme ripercussioni negative.

Grassano, un dibattito cruciale sul futuro della giustizia italiana. Grassano si prepara a ospitare un dibattito cruciale sul futuro della giustizia italiana. Lunedì 23 febbraio, alle 18:00, l’Auditorium Comunale della cittadina lucana aprirà le porte a un’assemblea pubblica promossa da Rifondazione Comunista della Basilicata. L’obiettivo è costruire un fronte comune contro la riforma costituzionale della magistratura, nota come riforma Nordio, in vista del referendum del 22 e 23 marzo. L’iniziativa vede la partecipazione di figure di spicco del panorama politico e giuridico regionale. Tra i relatori, il segretario regionale di Rifondazione Comunista, Luca Sardone, si alternerà con Marcella Conese, segretaria Filcams Cgil della provincia di Matera. 🔗 Leggi su Ameve.eu Milano: dibattito tecnico sulla riforma Nordio, ecco i dettagliMilano si prepara a ospitare un dibattito tecnico sulla riforma Nordio, promosso per chiarire le implicazioni del referendum in vista della prossima consultazione. "Sì Separa", la Fondazione Einaudi apre a Napoli il dibattito sui contenuti della riforma NordioLa Fondazione Einaudi invita a Napoli per un importante dibattito sui contenuti della riforma Nordio.