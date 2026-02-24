Grande successo per la mostra Materika di Paolo Staccioli e Gerardo Brogna

La mostra “Materika” ha chiuso i battenti dopo aver attirato un grande pubblico, grazie alle opere di Paolo Staccioli e Gerardo Brogna. La causa principale del successo è stata la combinazione di tecniche innovative e di un’ampia campagna promozionale. Durante il periodo espositivo, i visitatori hanno visto installazioni che hanno suscitato entusiasmo e discussioni tra gli appassionati d’arte. Le opere rimarranno ora in mostra in altri spazi della regione.

© Lanazione.it - Grande successo per la mostra “Materika” di Paolo Staccioli e Gerardo Brogna

Arezzo, 24 febbraio 2026 – Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la mostra "Materika", ospitata dal 15 novembre 2025 al 1 febbraio 2026 nei rinnovati locali polivalenti del Teatro Rosini di Lucignano, che ha visto protagonisti Paolo Staccioli e Gerardo Brogna, due artisti di riconosciuto valore nazionale e internazionale. Un'esposizione che ha saputo attrarre un pubblico ampio e trasversale, trasformando il Teatro Rosini in un vero e proprio luogo di attraversamento culturale, capace di coniugare arte contemporanea, identità storica e rigenerazione urbana. "Materika ha dimostrato come l'arte contemporanea possa essere uno strumento potente di lettura del presente e di costruzione di comunità", dichiara Juri Sicuranza, sindaco facente funzione del Comune di Lucignano.