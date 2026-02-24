grande musica daniele rustioni in concerto

Daniele Rustioni ha portato sul palco di Arezzo un concerto coinvolgente, attirando un pubblico appassionato. La sua esibizione è stata la causa di un'atmosfera vibrante e di applausi intensi. L'evento fa parte della quinta edizione della Stagione Concertistica Aretina, organizzata dalla Fondazione Guido d’Arezzo. Il direttore ha scelto un programma ricco di brani celebri, regalando ai presenti un momento di grande musica. La serata prosegue con altri appuntamenti fino a maggio.

Un evento speciale ad Arezzo per la quinta edizione della Stagione Concertistica Aretina - SCA, organizzata da Fondazione Guido d'Arezzo con la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon, in corso fino a maggio. Giovedì 26 febbraio alle ore 20 presso la Caurum Hall Guido d'Arezzo – Auditorium, il direttore d'orchestra Daniele Rustioni, tra i più acclamati e prestigiosi della scena internazionale, nonché direttore ospite principale del Metropolitan Opera di New York, terzo nella storia della prestigiosa istituzione americana, guiderà l' Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, una delle compagini sinfoniche più prestigiose a livello internazionale.

Ad Arezzo protagonista il grande sinfonismo con il Coro e l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta dal M° Daniele RustioniIl grande sinfonismo ha attirato l’attenzione ad Arezzo, dove il Coro e l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino si sono esibiti con energia sotto la guida del Maestro Daniele Rustioni.

